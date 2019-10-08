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РИА Новости
Архангельская область

В Ереване открылась выставка к 100-летнему юбилею Федора Абрамова

16:06 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Выставка "Созидающее слово художника", посвященная 100-летию со дня рождения известного русского писателя, уроженца Поморья Федора Абрамова, открылась в Российском центре науки и культуры в Ереване.
Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, посетители могут ознакомиться с информацией о писателе и его творчестве, прочесть цитаты из его произведений и публичных выступлений, рассмотреть фотографии писателя и его родной деревни Верколы.

"Мы гордимся своими земляками, трепетно сохраняем память о них. Отмечая юбилейные даты, мы стремимся, чтобы как можно больше людей почувствовали свою сопричастность этому событию. Я неоднократно бывал в родной деревне Федора Абрамова, именно в таких местах рождаются необычные, нестандартные люди, а если в них Богом еще и заложен талант – то это великое достижение для всей человеческой цивилизации", – привели в пресс-службе выступление губернатора Поморья Игоря Орлова, открывшего выставку.

Первая юбилейная выставка о творчестве Абрамова не случайно открылась именно в Армении, ведь писатель, посетивший республику в 1978 году, считал эту поездку "едва ли не самой важной из всех поездок по собственной стране и зарубежью".
В этом и 2020 году подобные выставки откроются и в других представительствах Россотрудничества на территории иностранных государств, добавили в пресс-службе.
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Архангельская областьИгорь ОрловРоссотрудничествоАрхангельскЕреванАрмения
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