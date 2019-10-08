В Ереване открылась выставка к 100-летнему юбилею Федора Абрамова

"Мы гордимся своими земляками, трепетно сохраняем память о них. Отмечая юбилейные даты, мы стремимся, чтобы как можно больше людей почувствовали свою сопричастность этому событию. Я неоднократно бывал в родной деревне Федора Абрамова, именно в таких местах рождаются необычные, нестандартные люди, а если в них Богом еще и заложен талант – то это великое достижение для всей человеческой цивилизации", – привели в пресс-службе выступление губернатора Поморья Игоря Орлова, открывшего выставку.