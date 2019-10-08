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РИА Новости

В ФССП заявили о блокировке поддельного сайта службы

16:05 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Федеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Распространявший вредоносные программы поддельный сайт службы судебных приставов уже недоступен для пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Ранее российский разработчик антивирусных программ "Доктор Веб" (Dr.Web) обнаружил поддельный сайт ФССП России, через который хакеры распространяют троян.
"В настоящее время по данному факту ФССП России приняты необходимые меры реагирования. По состоянию на 7 октября 2019 года указанный сайт недоступен", - сказали в пресс-службе ФССП.
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Предустановленные трояны: Android преподнес неприятные сюрпризыЭто не мы управляем гаджетами. Это они управляют нами. И руку к этому прикладывают не только продвинутые инженеры, но и кибермошенники.
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Федеральная служба судебных приставов РФМоскваРоссияОбщество
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