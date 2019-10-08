В ФССП заявили о блокировке поддельного сайта службы

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Распространявший вредоносные программы поддельный сайт службы судебных приставов уже недоступен для пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Ранее российский разработчик антивирусных программ "Доктор Веб" (Dr.Web) обнаружил поддельный сайт ФССП России, через который хакеры распространяют троян.
"В настоящее время по данному факту ФССП России приняты необходимые меры реагирования. По состоянию на 7 октября 2019 года указанный сайт недоступен", - сказали в пресс-службе ФССП.