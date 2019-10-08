Под Волгоградом автомобиль въехал в торговые ряды на рынке

ВОЛГОГРАД, 8 окт – РИА Новости. Автомобиль въехал в торговые ряды рынка в поселке Новый Рогачик Волгоградской области после столкновения с другой машиной, четыре человека пострадали, трое из них - продавцы рынка, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, во вторник около 9 часов по местному времени (8.00 мск) автомобиль Toyota Camry на трассе "Волгоград – Каменск Шахтинский" возле поселка Новый Рогачик при обгоне столкнулся с KIA Rio.

"…После чего, выехав на прилегающую территорию слева, совершил (автомобиль Toyota Camry - ред.) наезд на торговый ряд открытого рынка (прилавки рынка)", - сообщили в ГУ МВД.