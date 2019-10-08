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РИА Новости

Под Волгоградом автомобиль въехал в торговые ряды на рынке

13:56 08.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 окт – РИА Новости. Автомобиль въехал в торговые ряды рынка в поселке Новый Рогачик Волгоградской области после столкновения с другой машиной, четыре человека пострадали, трое из них - продавцы рынка, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, во вторник около 9 часов по местному времени (8.00 мск) автомобиль Toyota Camry на трассе "Волгоград – Каменск Шахтинский" возле поселка Новый Рогачик при обгоне столкнулся с KIA Rio.
"…После чего, выехав на прилегающую территорию слева, совершил (автомобиль Toyota Camry - ред.) наезд на торговый ряд открытого рынка (прилавки рынка)", - сообщили в ГУ МВД.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали три продавщицы рынка и пассажирка Toyota Camry, все они госпитализированы в областную больницу №25. Как отметили в ведомства, предполагаемый виновник аварии – водитель Toyota Camry, он был трезв.
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Toyota CamryВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
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