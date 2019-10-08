Власти Грузии не намерены субсидировать полеты из России

ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Власти Грузии не намерены субсидировать прямые рейсы из России, финансирование выделят на полеты по европейским направлениям, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

"В части субсидирования полетов основным направлением является Кутаисский аэропорт. Сегодня у нас отмечается примерно 50 точек, куда осуществляются прямые рейсы. Прямые рейсы — это самый эффективный и быстрый инструмент, чтобы максимально увеличить число туристов в стране. Формы субсидирования должны быть для страны коммерчески более интересными, однако это инструмент, который хорошо работает", — сказал он журналистам после встречи с представителями туристического бизнеса.

После того как Россия ввела запрет на прямые рейсы в Грузию, власти страны решили выделить 1,2 миллиона евро на субсидию полетов транзитом через Ереван. Как рассчитывало грузинское правительство, выплата на каждого привезенного транзитом из России пассажира составит не более 90 евро без НДС, но общая сумма соглашения с каждой авиакомпанией не должна превышать 600 тысяч евро.

Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. Такое решение президент Владимир Путин принял на фоне того, что Тбилиси захлестнули массовые антироссийские акции протеста.

Поводом для протестов стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особенно то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента, как это и предусматривалось протоколом мероприятия. В Тбилиси состоялся массовый митинг, участники которого попытались захватить здание парламента. Полиция применила силу, пострадали не менее 240 человек, около 300 были задержаны.

Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.