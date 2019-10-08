Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T18:23Z
https://ria.ru/20191008/1559540276.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/35/1559543587_0:83:3070:1810_1036x0_80_0_0_51c8b81cf1f95ca8f376c37326c7a08e.jpg
РИА Новости

Власти Грузии не намерены субсидировать полеты из России

13:43 08.10.2019 (обновлено: 18:23 08.10.2019)
2897
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвиасообщение между Россией и Грузией прекратится
Авиасообщение между Россией и Грузией прекратится
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Власти Грузии не намерены субсидировать прямые рейсы из России, финансирование выделят на полеты по европейским направлениям, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

"В части субсидирования полетов основным направлением является Кутаисский аэропорт. Сегодня у нас отмечается примерно 50 точек, куда осуществляются прямые рейсы. Прямые рейсы — это самый эффективный и быстрый инструмент, чтобы максимально увеличить число туристов в стране. Формы субсидирования должны быть для страны коммерчески более интересными, однако это инструмент, который хорошо работает", — сказал он журналистам после встречи с представителями туристического бизнеса.

После того как Россия ввела запрет на прямые рейсы в Грузию, власти страны решили выделить 1,2 миллиона евро на субсидию полетов транзитом через Ереван. Как рассчитывало грузинское правительство, выплата на каждого привезенного транзитом из России пассажира составит не более 90 евро без НДС, но общая сумма соглашения с каждой авиакомпанией не должна превышать 600 тысяч евро.
Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. Такое решение президент Владимир Путин принял на фоне того, что Тбилиси захлестнули массовые антироссийские акции протеста.
Поводом для протестов стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особенно то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента, как это и предусматривалось протоколом мероприятия. В Тбилиси состоялся массовый митинг, участники которого попытались захватить здание парламента. Полиция применила силу, пострадали не менее 240 человек, около 300 были задержаны.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.
На прошлой неделе власти Грузии сообщили о рекордном сокращении туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми. По их прогнозам, из-за прекращения авиасообщения с Россией турсектор в этом году недосчитается более 700 миллионов долларов.
Авиасообщение между Россией и Грузией
Вчера, 12:49РИА Новости
В Грузии надеются на возобновление авиасообщения с Россией через полгода
79113216
Обсудить 2
Георгий ГахарияПротесты в ГрузииМаксим АкимовВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Кремле прокомментировали слова Трампа о разработке нового оружия в США
РИА
Новости
Вид на город Паттайя
Определены самые перегруженные туристами места в мире
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Синица будет сидеть в клетке. Почему место этого блогера в тюрьме
Денежные купюры России и США
Осенний марафон: стало ясно, что будет с российской валютой
Лента
новостей
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
Британская полиция жестоко подавляет восстание фанатов Греты Тунберг
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курды допустили сотрудничество с Асадом для борьбы с Турцией
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Георгий Гахария
Премьер Грузии заявил, что пока не планирует посещать Россию
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Участники акции Нет капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу по Донбассу
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
Сотня убитых, тысячи пострадавших. Какая угроза нависла над Ираком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
Лента новостейМолния