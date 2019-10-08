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РИА Новости

Прокуратура выявила факт мошенничества при ремонте корабля Балтфлота

13:43 08.10.2019 (обновлено: 13:54 08.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Города России. Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 окт - РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского гарнизона установила, что коммерческое предприятие представило подрядчику акт о проведении ремонта корабля Балтфлота, который не был выполнен, тем самым государству был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей, сообщила военная прокуратура Балтийского флота.
Проверка соблюдения требований законодательства при исполнении госконтракта, проведенная военной прокуратурой Балтийского гарнизона, установила, что должностные лица ООО "Наутилус" предъявили представителю подрядчика итоговый акт о проведении ремонта одного из кораблей Балтийского флота, который фактически выполнен не был.
"На основании указанного фиктивного документа, содержащего недостоверные сведения, коммерческой организации произведена оплата за выполненные работы в полном объеме. В результате неправомерных действий государству причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении гендиректора по производству ООО "Наутилус" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), максимальное наказание по которой - до 10 лет лишения свободы.
Верфь. Архивное фото
7 марта 2017, 03:53РИА Новости
В Приморье прокуроры установили мошенничество при ремонте корабля
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РоссияКалининградПроисшествия
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