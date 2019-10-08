Прокуратура выявила факт мошенничества при ремонте корабля Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 8 окт - РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского гарнизона установила, что коммерческое предприятие представило подрядчику акт о проведении ремонта корабля Балтфлота, который не был выполнен, тем самым государству был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей, сообщила военная прокуратура Балтийского флота.

Проверка соблюдения требований законодательства при исполнении госконтракта, проведенная военной прокуратурой Балтийского гарнизона, установила, что должностные лица ООО "Наутилус" предъявили представителю подрядчика итоговый акт о проведении ремонта одного из кораблей Балтийского флота, который фактически выполнен не был.

"На основании указанного фиктивного документа, содержащего недостоверные сведения, коммерческой организации произведена оплата за выполненные работы в полном объеме. В результате неправомерных действий государству причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей", - говорится в сообщении.