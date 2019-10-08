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РИА Новости

На территории ТЭЦ-1 в Хабаровске произошел пожар

13:27 08.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 8 окт - РИА Новости. Пожар произошел на территории ТЭЦ-1 в Хабаровске, по предварительным данным, в помещении локальной трансформаторной подстанции, работа станции не нарушена, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 10.50 мск, на место по повышенному рангу пожара выехали пожарно-спасательные подразделения хабаровского гарнизона, первый расчет прибыл на место через четыре минуты.
"Информации о погибших и пострадавших не поступало. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении локальной трансформаторной подстанции, предназначенной для нужд предприятия. Технологический процесс не нарушен. Площадь пожара составляет порядка 40 квадратных метров", - сообщает МЧС по региону.
В 11.18 мск пожар был локализован, ранг понижен до второго. В 11.40 мск был ликвидирован один из очагов возгорания.
В ликвидации возгорания и его последствий принимают участие 36 человек личного состава и 10 единиц техники.
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