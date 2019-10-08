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РИА Новости

Отправленный в больницу заключенный сбежал из колонии в Ростове

13:24 08.10.2019
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CC0 / AlexVan / Тюрьма
Тюрьма
CC0 / AlexVan /
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Правоохранители разыскивают в Ростове-на-Дону заключенного, которого вывезли из колонии-поселения в больницу, а он сбежал, сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.
По информации ведомства, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество, он отбывал наказание в колонии-поселении в Ростове-на-Дону. В понедельник, 7 октября, его вывезли в городскую больницу для консультации и оказания медпомощи.
"Воспользовавшись ситуацией, осужденный самовольно покинул территорию медицинского учреждения… В настоящий момент сотрудниками ГУФСИН России по Ростовской области совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление разыскиваемого лица", - говорится в сообщении.
В ГУФСИН уточнили, что по закону в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории муниципалитета. Они могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и полисы ОМС, по которым получать медобслуживание в больницах наравне с другими гражданами РФ.
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