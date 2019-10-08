Отправленный в больницу заключенный сбежал из колонии в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Правоохранители разыскивают в Ростове-на-Дону заключенного, которого вывезли из колонии-поселения в больницу, а он сбежал, сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество, он отбывал наказание в колонии-поселении в Ростове-на-Дону. В понедельник, 7 октября, его вывезли в городскую больницу для консультации и оказания медпомощи.

"Воспользовавшись ситуацией, осужденный самовольно покинул территорию медицинского учреждения… В настоящий момент сотрудниками ГУФСИН России по Ростовской области совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление разыскиваемого лица", - говорится в сообщении.