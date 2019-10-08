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РИА Новости

Сургутский завод опроверг сообщение о фрагментах птицы в хлебе

12:18 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроверка качества хлеба на хлебокомбинате
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости. Сургутский хлебозавод в ХМАО проводит проверку после появившейся в соцсетях информации о фрагментах птицы, найденных в продукции предприятия, при этом факт продажи такого изделия не подтверждается, сообщил РИА Новости представитель организации.
Видеозапись появилась в минувшие выходные в группе "К-Информ", крупнейшем сургутском сообществе в соцсети "ВКонтакте". Местная жительница за кадром объясняет, что нашла лапу птицы в батоне, который купила в киоске местного хлебозавода. Кроме того, в публикации уточняется, что руководство фирмы извинилось перед женщиной и вручило пакет "с аналогичной продукцией".
Как пояснили РИА Новости на предприятии, принадлежность хлеба, о котором идет речь, к продукции завода не установлена.
"Заявитель Екатерина отказалась предоставить образец изделия для лабораторного исследования и установления принадлежности к продукции СГМУП "Сургутский хлебозавод". Проанализировали контрольно-кассовые чеки, факт продажи аналогичного изделия в указанный интервал времени не подтвердился", - сообщили в организации.
По словам собеседника агентства, после размещения информации в соцсетях на предприятии создана комиссия по расследованию возможных причин, которые "могли бы привести к такой ситуации".
"На текущий момент фактов и предпосылок для попадания фрагментов птиц нет", - добавили в компании.
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