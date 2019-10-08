Сургутский завод опроверг сообщение о фрагментах птицы в хлебе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости. Сургутский хлебозавод в ХМАО проводит проверку после появившейся в соцсетях информации о фрагментах птицы, найденных в продукции предприятия, при этом факт продажи такого изделия не подтверждается, сообщил РИА Новости представитель организации.

Видеозапись появилась в минувшие выходные в группе "К-Информ", крупнейшем сургутском сообществе в соцсети " ВКонтакте ". Местная жительница за кадром объясняет, что нашла лапу птицы в батоне, который купила в киоске местного хлебозавода. Кроме того, в публикации уточняется, что руководство фирмы извинилось перед женщиной и вручило пакет "с аналогичной продукцией".

Как пояснили РИА Новости на предприятии, принадлежность хлеба, о котором идет речь, к продукции завода не установлена.

"Заявитель Екатерина отказалась предоставить образец изделия для лабораторного исследования и установления принадлежности к продукции СГМУП "Сургутский хлебозавод". Проанализировали контрольно-кассовые чеки, факт продажи аналогичного изделия в указанный интервал времени не подтвердился", - сообщили в организации.

По словам собеседника агентства, после размещения информации в соцсетях на предприятии создана комиссия по расследованию возможных причин, которые "могли бы привести к такой ситуации".