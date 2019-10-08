Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T12:02Z
https://ria.ru/20191008/1559535950.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150820/50/1508205031_0:193:3302:2050_1036x0_80_0_0_a0423180b32df5492a648a9d2018a9e4.jpg
РИА Новости

Минздрав Башкирии проверит видеозапись, на которой хирург избил пациента

12:00 08.10.2019 (обновлено: 12:02 08.10.2019)
671
© Depositphotos / sudok1Врач в коридоре больницы
Врач в коридоре больницы
© Depositphotos / sudok1
Врач в коридоре больницы. Архивное фото
УФА, 8 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Башкирии организовало проверку после публикации видеозаписи, на которой якобы хирург ишимбайской больницы избил пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, как сообщается, снятую в больнице башкирского города Ишимбай. Сообщалось, что сначала врачи отказали пациенту в экстренной помощи, а потом избили его.
"Минздрав проверяет кадры видео, размещенные в СМИ", - сообщили в пресс-службе.
023143
Обсудить 1
Минздрав БашкирииИшимбайУфаПроисшествия
Рекомендуем
Конфликт в ишимбайской больнице
"Плановая болячка": в Башкирии врачи отказались принять пациента
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии следователи проверят историю с развращением девочки в магазине
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижегородской области школьницу осудили за избиение подростка
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Башкирии раскрыли подробности двух массовых драк в Стерлитамаке
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор раскритиковал ГИБДД после заезда блогера Гасанова
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
В больнице
Врачи рассказали о состоянии здоровья ребенка, которого пыталась убить мать
Радий Хабиров
Хабиров засомневался, что 11 щенков в Башкирии могли убить школьники
Статуя Фемиды
Житель Урала, истязавший ребенка электроошейником, получил срок в колонии
Массовая драка в травмпункте в Башкирии попала на видео
Массовая драка в травмпункте в Башкирии попала на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Лента новостейМолния