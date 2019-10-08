Минздрав Башкирии проверит видеозапись, на которой хирург избил пациента

УФА, 8 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Башкирии организовало проверку после публикации видеозаписи, на которой якобы хирург ишимбайской больницы избил пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, как сообщается, снятую в больнице башкирского города Ишимбай. Сообщалось, что сначала врачи отказали пациенту в экстренной помощи, а потом избили его.
"Минздрав проверяет кадры видео, размещенные в СМИ", - сообщили в пресс-службе.