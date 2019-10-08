Ростовская область покажет экспортные возможности на "Золотой осени-2019"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Ростовская область представит свои производственные и экспортные возможности на выставке "Золотая осень-2019", которая откроется в Москве в среду, сообщает правительство Ростовской области.

Сельскохозяйственная выставка пройдет в рамках недели агропромышленного комплекса, стартовавшей в Москве 4 октября. Экспозиция Ростовской области будет расположена в разделе "Регионы России" на стенде площадью 150 квадратных метров, где будут представлены все отраслевые направления.

"В этом году акцент при формировании концепции донской экспозиции был сделан на деловой составляющей, то есть на производственных и экспортных возможностях региона, а также на перспективном направлении "умном сельском хозяйстве", - приводятся слова первого замгубернатора региона Виктора Гончарова.

По его словам, у Ростовской области хорошие достижения в этих сферах: в 2019 году регион занял первое место по валовому сбору ранних зерновых в России, собрав почти 11,2 миллиона тонн. От 85 до 90% собранного урожая – продовольственное зерно хорошего качества.

Объем агроэкспорта из области в 2018 году составил 5,4 миллиарда долларов. Поставляя сельскохозяйственную продукцию в 109 стран мира, Ростовская область производит 20% от всего российского экспортного агросырья. Как ранее сообщал губернатор области Василий Голубев, к 2024 году планируется увеличить объем экспорта продукции АПК более чем на треть – до 7,7 миллиардов долларов.