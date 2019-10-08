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РИА Новости
Ростовская область

Ростовская область покажет экспортные возможности на "Золотой осени-2019"

11:13 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТыквы на площадке фестиваля "Золотая осень" на Красной площади
Тыквы на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Тыквы на площадке фестиваля "Золотая осень" на Красной площади. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Ростовская область представит свои производственные и экспортные возможности на выставке "Золотая осень-2019", которая откроется в Москве в среду, сообщает правительство Ростовской области.
Сельскохозяйственная выставка пройдет в рамках недели агропромышленного комплекса, стартовавшей в Москве 4 октября. Экспозиция Ростовской области будет расположена в разделе "Регионы России" на стенде площадью 150 квадратных метров, где будут представлены все отраслевые направления.
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"В этом году акцент при формировании концепции донской экспозиции был сделан на деловой составляющей, то есть на производственных и экспортных возможностях региона, а также на перспективном направлении "умном сельском хозяйстве", - приводятся слова первого замгубернатора региона Виктора Гончарова.
По его словам, у Ростовской области хорошие достижения в этих сферах: в 2019 году регион занял первое место по валовому сбору ранних зерновых в России, собрав почти 11,2 миллиона тонн. От 85 до 90% собранного урожая – продовольственное зерно хорошего качества.
Объем агроэкспорта из области в 2018 году составил 5,4 миллиарда долларов. Поставляя сельскохозяйственную продукцию в 109 стран мира, Ростовская область производит 20% от всего российского экспортного агросырья. Как ранее сообщал губернатор области Василий Голубев, к 2024 году планируется увеличить объем экспорта продукции АПК более чем на треть – до 7,7 миллиардов долларов.
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Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится ежегодно, являясь главным аграрным форумом страны на протяжении более 20 лет. В прошлом году в выставке приняли участие предприятия из 60 регионов России и 15 зарубежных стран. За четыре дня работы в 2018 году "Золотую осень" посетили более 140 тысяч человек.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьЭкономика
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