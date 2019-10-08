Трамп назвал число пленных боевиков ИГ* с семьями на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. На севере Сирии, где Турция собирается провести военную операцию, находятся до 70 тысяч пленных боевиков группировки ИГ* и членов их семей, а также около 50 солдат американских солдат, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Там есть 60-70 тысяч боевиков с семьями, включая жен боевиков, которые были убиты в боях", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, многие из этих людей являются гражданами европейских стран, в частности Германии и Франции, но те отказываются принимать их назад. Теперь, подчеркнул Трамп, ответственность за них берет на себя Турция, а также Россия, Иран, Ирак и другие страны.

Также президент отметил, что Турция в ходе операции не должна нанести вред американским солдатам, которые находятся в этом районе.

"В этом районе находятся 50 наших солдат. Это небольшой район. Я не хочу, чтобы они пострадали или погибли… И я сказал об этом президенту (Турции Тайипу) Эрдогану: "Не навредите им, иначе будут большие проблемы", - добавил Трамп.

До начала операции и вывода американских войск курдский "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил") заявлял, что намерен предать суду в регионе иностранных боевиков, захваченных в Сирии.