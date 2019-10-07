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РИА Новости

"КамАЗ" сбил сотрудника ДПС на трассе под Кировом

15:57 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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"КамАЗ" сбил сотрудника ДПС на трассе под Кировом, он в больнице - МВД
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. "КамАЗ" сбил инспектора дорожно-патрульной службы, работавшего на месте ДТП на трассе в Кировской области, полицейский госпитализирован с травмами, сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел на 167 километре федеральной автодороги "Вятка" в Яранском районе поздно вечером в воскресенье.
"Водитель автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, который присутствовал при эвакуации попавшего в ДТП автомобиля. Сотрудник полиции был в жилете со световозвращающимися элементам, перед эвакуатором на обочине стоял патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении ведомства.
Предположительно, причиной ДТП стало "утомленное состояние водителя "КамАЗа", который в этот день проехал без отдыха более тысячи километров".
"В результате ДТП сотрудник полиции получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, уточняются причины происшествия", - отмечается в сообщении.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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КАМАЗКировская областьПроисшествия
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