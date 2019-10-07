"КамАЗ" сбил сотрудника ДПС на трассе под Кировом, он в больнице - МВД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. "КамАЗ" сбил инспектора дорожно-патрульной службы, работавшего на месте ДТП на трассе в Кировской области, полицейский госпитализирован с травмами, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел на 167 километре федеральной автодороги "Вятка" в Яранском районе поздно вечером в воскресенье.

"Водитель автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы, который присутствовал при эвакуации попавшего в ДТП автомобиля. Сотрудник полиции был в жилете со световозвращающимися элементам, перед эвакуатором на обочине стоял патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении ведомства.

Предположительно, причиной ДТП стало "утомленное состояние водителя "КамАЗа", который в этот день проехал без отдыха более тысячи километров".