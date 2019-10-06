Ушаков оценил возможность "нормандской" встречи в ближайшее время

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью программе Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" , что шансов на проведение в ближайшее время переговоров в нормандском формате становится больше.

"Шансы на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличиваются", - сказал Ушаков, комментируя утверждение Киевом "формулы Штайнмайера".

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.

"Когда президенты решат", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о сроках проведения саммита.