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РИА Новости

Ушаков оценил возможность "нормандской" встречи в ближайшее время

14:41 06.10.2019 (обновлено: 14:58 06.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что шансов на проведение в ближайшее время переговоров в нормандском формате становится больше.
"Шансы на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличиваются", - сказал Ушаков, комментируя утверждение Киевом "формулы Штайнмайера".
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.
"Когда президенты решат", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о сроках проведения саммита.
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Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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