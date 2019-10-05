В Росприроднадзоре обсудили пути разрешения ситуации на "Усольехимпроме"

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все пробы, взятые специалистами Роспотребнадзора на территории бывшего химкомбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области, показали превышение ПДК, результаты проверки будут направлены в правительство, сообщает пресс-служба ведомства.

Совещание по проверке ООО "Усольехимпром" пошло 4 октября в Росприроднадзоре под председательством главы ведомства Светланы Радионовой. В нем приняли участие представители ФГБУ "Центр лабораторных анализов и технических измерений", Иркутской области, науки и бизнес-сообщества, обсудившие пути разрешения ситуации на предприятии.

"Росприроднадзор заканчивает проверку ООО "Усольехимпром", в ходе которой было отобрано порядка 200 проб окружающей среды: воздуха, воды, почвы и отходов. Все пробы показали значительное превышение предельно допустимых концентраций. Составлена карта точек отбора этих проб на территории ООО "Усольехимпром". Результаты проверки будут отправлены в правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела на территории комбината режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера.

Руководитель Росприроднадзора лично посещала предприятие в июне 2019 года.