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РИА Новости

В Росприроднадзоре обсудили пути разрешения ситуации на "Усольехимпроме"

18:46 05.10.2019
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© Фото : Правительство Иркутской областиВид на предприятие "Усольехимпром"
Вид на предприятие Усольехимпром
© Фото : Правительство Иркутской области
Вид на предприятие "Усольехимпром". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все пробы, взятые специалистами Роспотребнадзора на территории бывшего химкомбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области, показали превышение ПДК, результаты проверки будут направлены в правительство, сообщает пресс-служба ведомства.
Совещание по проверке ООО "Усольехимпром" пошло 4 октября в Росприроднадзоре под председательством главы ведомства Светланы Радионовой. В нем приняли участие представители ФГБУ "Центр лабораторных анализов и технических измерений", Иркутской области, науки и бизнес-сообщества, обсудившие пути разрешения ситуации на предприятии.
"Росприроднадзор заканчивает проверку ООО "Усольехимпром", в ходе которой было отобрано порядка 200 проб окружающей среды: воздуха, воды, почвы и отходов. Все пробы показали значительное превышение предельно допустимых концентраций. Составлена карта точек отбора этих проб на территории ООО "Усольехимпром". Результаты проверки будут отправлены в правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела на территории комбината режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера.
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Руководитель Росприроднадзора лично посещала предприятие в июне 2019 года.
"Мы не оставим эту площадку и не уйдем, ничего не сделав. Мы будем работать до тех пор, пока территория не станет безопасной", - заявила Радионова на совещании.
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Светлана РадионоваРосприроднадзорРоспотребнадзорИркутская областьРоссияЭкономика
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