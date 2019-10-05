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РИА Новости

Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве

14:48 05.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Ранее в МЧС опровергли данные об обрушении дома на северо-западе Москвы. Как сообщил РИА Новости информированный источник, на стройке в котлован упал один рабочий, его достали до прибытия спасателей.
"Сегодня вблизи Карамышевской набережной в городе Москве, на строительной площадке произошел обвал грунта в котлован..., проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время следователи работают на месте происшествия, уточняется информация по количеству пострадавших.
Учения МЧС
Вчера, 13:31РИА Недвижимость
МЧС опровергло данные об обрушении дома на северо-западе Москвы
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
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