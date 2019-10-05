Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Ранее в МЧС опровергли данные об обрушении дома на северо-западе Москвы. Как сообщил РИА Новости информированный источник, на стройке в котлован упал один рабочий, его достали до прибытия спасателей.

"Сегодня вблизи Карамышевской набережной в городе Москве, на строительной площадке произошел обвал грунта в котлован..., проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.