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РИА Новости

Делегации США и КНДР начали рабочие переговоры в Стокгольме

11:16 05.10.2019
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© AFP 2019 / Saul LoebЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2019 / Saul Loeb
СЕУЛ, 5 окт – РИА Новости. Делегации КНДР и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое, передает агентство Рёнхап.
По его данным, представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.
Ранее сообщалось, что северокорейская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем вылетела в Швецию. В составе делегации в Стокгольм также прибыли предыдущий директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын и его преемник Чон Чхоль Су. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.
Предварительная встреча между Квон Чжон Гыном и спецпредставителем госдепартамента США по КНДР Марком Ламбертом состоялась в пятницу на вилле Элвис Странд на острове Лидиньё. Содержание встречи остается неизвестным, но, по сообщениям южнокорейских СМИ, она была "дружественной и продуктивной".
Как отмечает агентство, основные переговоры сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса в реализации соглашения, достигнутого во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Соглашение включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.
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Ранее издание Time со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.
Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
После неудачного саммита КНДР-США в Ханое диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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