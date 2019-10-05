Делегации США и КНДР начали рабочие переговоры в Стокгольме

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

СЕУЛ, 5 окт – РИА Новости. Делегации КНДР и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое, передает агентство Делегации КНДР и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое, передает агентство Рёнхап

По его данным, представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем вылетела в Швецию. В составе делегации в Стокгольм также прибыли предыдущий директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын и его преемник Чон Чхоль Су. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Предварительная встреча между Квон Чжон Гыном и спецпредставителем госдепартамента США по КНДР Марком Ламбертом состоялась в пятницу на вилле Элвис Странд на острове Лидиньё. Содержание встречи остается неизвестным, но, по сообщениям южнокорейских СМИ, она была "дружественной и продуктивной".

Как отмечает агентство, основные переговоры сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса в реализации соглашения, достигнутого во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Соглашение включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

Ранее издание Time со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.