"Опора России" выступила против сокращения списка профессий для самозанятых

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил сформировать перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а затем расширять действие этого режима в субъектах России. Он также заявил, что этот налоговый режим хорошо себя зарекомендовал в четырех экспериментальных регионах.