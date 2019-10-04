"Опора России" выступила против сокращения списка профессий для самозанятых

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент "Опоры России" Александр Калинин выступил против идеи ограничения числа профессий для самозанятых.
Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил сформировать перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а затем расширять действие этого режима в субъектах России. Он также заявил, что этот налоговый режим хорошо себя зарекомендовал в четырех экспериментальных регионах.
"Мы считаем, что можно сделать список, кого нельзя переводить в категорию самозанятых. Но мы против того, чтобы делать ограничительный список профессий для самозанятых", - цитируют Калинина "Известия".
Он отметил, что микробизнесом в стране занимаются более десяти миллионов человек, и в случае излишней бюрократизации, они останутся "в тени".