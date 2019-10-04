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РИА Новости

"Опора России" выступила против сокращения списка профессий для самозанятых

21:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент "Опоры России" Александр Калинин выступил против идеи ограничения числа профессий для самозанятых.
Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил сформировать перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а затем расширять действие этого режима в субъектах России. Он также заявил, что этот налоговый режим хорошо себя зарекомендовал в четырех экспериментальных регионах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:29РИА Новости
Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю страну
"Мы считаем, что можно сделать список, кого нельзя переводить в категорию самозанятых. Но мы против того, чтобы делать ограничительный список профессий для самозанятых", - цитируют Калинина "Известия".
Он отметил, что микробизнесом в стране занимаются более десяти миллионов человек, и в случае излишней бюрократизации, они останутся "в тени".
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Антон СилуановРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Главное создавать вид бурной деятельности и заботы о благополучие граждан.
4 октября, 23:22
aarrem1979
1900300
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