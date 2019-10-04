Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР

Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"С начала текущих суток противник 15 раз обстрелял территорию нашей республики", - заявил представитель Народной милиции ДНР.