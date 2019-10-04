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РИА Новости
Культура

В Сети появился новый трейлер военной драмы "1917"

20:13 04.10.2019 (обновлено: 20:53 04.10.2019)
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© Amblin Partners / Universal PicturesКадр из трейлера к фильму "1917"
Кадр из трейлера к фильму 1917
© Amblin Partners / Universal Pictures
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Кинокомпания Universal выложила на YouTube новый трейлер фильма о Первой мировой войне "1917", сообщает Collider.
Особенность ленты в том, что в ней показан всего один день, когда двое британских солдат пытаются передать сообщение и спасти 1600 человек на территории противника. Кроме того, фильм снят одним кадром, что добавляет напряженности.
В работе над картиной задействованы Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Ричард Мэдден, Колин Ферт, Эндрю Скотт, Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чепмен.
В трейлере оператор Роджер Дикинс мастерски работает со светом. Ранее ему уже вручали премию "Оскар" за фильм "Бегущий по лезвию 2049".
В российский прокат "1917" выйдет 5 марта 2020 года.
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