В Сети появился новый трейлер военной драмы "1917"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Кинокомпания Universal выложила на YouTube новый трейлер фильма о Первой мировой войне "1917", сообщает Collider.
Особенность ленты в том, что в ней показан всего один день, когда двое британских солдат пытаются передать сообщение и спасти 1600 человек на территории противника. Кроме того, фильм снят одним кадром, что добавляет напряженности.
В работе над картиной задействованы Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Ричард Мэдден, Колин Ферт, Эндрю Скотт, Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чепмен.
В трейлере оператор Роджер Дикинс мастерски работает со светом. Ранее ему уже вручали премию "Оскар" за фильм "Бегущий по лезвию 2049".
В российский прокат "1917" выйдет 5 марта 2020 года.