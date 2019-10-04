Дутерте пригласил российские компании инвестировать на Филиппинах

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригласил российские компании инвестировать в республику.
"Мы приглашаем российских друзей больше инвестировать на Филиппинах", - сказал Дутерте на Российско-филиппинском форуме.
Он напомнил, что Филиппины предлагают различные налоговые льготы - в частности, компании могут быть освобождены от подоходного налога на срок от 4 до 6 лет. Также можно оформить специальную рабочую визу для иностранцев, работающих на Филиппинах.
3 октября, 03:40РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Филиппин
"Ваши инвестиции и доходы находятся под моей защитой в моей стране", - подчеркнул президент Филиппин.