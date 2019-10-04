Дутерте пригласил российские компании инвестировать на Филиппинах

"Мы приглашаем российских друзей больше инвестировать на Филиппинах", - сказал Дутерте на Российско-филиппинском форуме.

Он напомнил, что Филиппины предлагают различные налоговые льготы - в частности, компании могут быть освобождены от подоходного налога на срок от 4 до 6 лет. Также можно оформить специальную рабочую визу для иностранцев, работающих на Филиппинах.