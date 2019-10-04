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РИА Новости

Дутерте пригласил российские компании инвестировать на Филиппинах

16:00 04.10.2019 (обновлено: 16:04 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригласил российские компании инвестировать в республику.
"Мы приглашаем российских друзей больше инвестировать на Филиппинах", - сказал Дутерте на Российско-филиппинском форуме.
Он напомнил, что Филиппины предлагают различные налоговые льготы - в частности, компании могут быть освобождены от подоходного налога на срок от 4 до 6 лет. Также можно оформить специальную рабочую визу для иностранцев, работающих на Филиппинах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017
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"Ваши инвестиции и доходы находятся под моей защитой в моей стране", - подчеркнул президент Филиппин.
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Родриго ДутертеРоссияФилиппиныЭкономика
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