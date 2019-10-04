Патрушев призвал принять меры по борьбе с неплатежами в сфере ТЭК

ТУЛА, 4 окт - РИА Новости. Долги, которые накапливаются у потребителей энергии перед ее производителями, мешают модернизации объектов топливно-энергетического комплекса в центральной части России, поэтому руководители регионов должны принять меры по организации своевременных платежей, а аппарат Совета безопасности России это проконтролирует, заявил секретарь СБ Николай Патрушев.

"Модернизации объектов ТЭК препятствует неснижающаяся задолженность за поставленные энергоресурсы", - констатировал Патрушев, выступая в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

"Поэтому прошу руководителей регионов округа в рамках деятельности региональных межведомственных комиссий принять меры, направленные на соблюдение платежной дисциплины", - сказал Патрушев. По его словам, аппарат Совета безопасности будет "и дальше держать эти вопросы на контроле".

Год назад на аналогичном совещании в Орле Патрушев говорил, что угрозу безопасности объектам ТЭК несет, в числе прочего, ветхость их оборудования. Средний уровень изношенности объектов топливно-энергетического комплекса в Центральной России превышает несколько десятков лет, указывал он.