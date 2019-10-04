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РИА Новости
Теплоснабжение

Патрушев призвал принять меры по борьбе с неплатежами в сфере ТЭК

15:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТУЛА, 4 окт - РИА Новости. Долги, которые накапливаются у потребителей энергии перед ее производителями, мешают модернизации объектов топливно-энергетического комплекса в центральной части России, поэтому руководители регионов должны принять меры по организации своевременных платежей, а аппарат Совета безопасности России это проконтролирует, заявил секретарь СБ Николай Патрушев.

"Модернизации объектов ТЭК препятствует неснижающаяся задолженность за поставленные энергоресурсы", - констатировал Патрушев, выступая в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

"Поэтому прошу руководителей регионов округа в рамках деятельности региональных межведомственных комиссий принять меры, направленные на соблюдение платежной дисциплины", - сказал Патрушев. По его словам, аппарат Совета безопасности будет "и дальше держать эти вопросы на контроле".
Год назад на аналогичном совещании в Орле Патрушев говорил, что угрозу безопасности объектам ТЭК несет, в числе прочего, ветхость их оборудования. Средний уровень изношенности объектов топливно-энергетического комплекса в Центральной России превышает несколько десятков лет, указывал он.
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Что касается законности расходования средств, выделенных на модернизацию объектов ТЭК в ЦФО, то за минувший год в округе выявлено свыше 200 преступлений и полутора тысяч нарушений, связанных с хищениями этих денег, к ответственности привлечено 600 должностных и юридических лиц, сообщил секретарь Совбеза.
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ТеплоснабжениеНиколай ПатрушевЭкономика
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