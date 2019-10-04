В КБР ликвидировали нелегальный завод по производству коньячного спирта

НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Сотрудники Росалкогольрегулирования демонтировали нелегальный завод по производству коньячного спирта в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ведомство.

"Представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками УФССП России по КБР и АО "Росспиртпром" проведены мероприятия по демонтажу нелегальной площадки по производству коньячного спирта в городе Баксан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что факт незаконного производства коньячного спирта на незарегистрированном оборудовании был установлен еще в 2017 году в ходе контрольных мероприятий Росалкогольрегулирования на территории ООО "Атлантис".

"После длительных судебных разбирательств, организация, осуществлявшая производство коньячного спирта, признана виновной и привлечена к ответственности с назначением наказания в виде конфискации основного технологического оборудования, использовавшегося для незаконного производства коньячного спирта", - подчеркивает ведомство.