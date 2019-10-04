В Ингушетии полицейских, упустивших конвоируемого, заподозрили в халатности

НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, от которых по дороге из суда в СИЗО сбежал обвиняемый в вымогательстве местный житель, сообщает региональное СУСК.

Ранее сообщалось, что 2 октября при следовании из Назрановского районного суда из-под конвоя сбежал обвиняемый в вымогательстве 38-летний житель селения Экажево Назрановского района. Он скрылся в неизвестном направлении на автомашине Ford Focus белого цвета. Машина, на которой скрылся обвиняемый, была позже найдена по месту его жительства, оттуда же в отдел полиции был доставлен 50-летний родственник мужчины, использующий данный автомобиль.

По данным следствия, 2 октября арестованный по уголовному делу был доставлен из СИЗО в городе Карабаулак в Назрановский районный суд в связи с рассмотрением ходатайства о продлении срока его содержания под стражей.

"После рассмотрения ходатайства сотрудники полиции начали конвоирование обвиняемого к месту содержания под стражей в служебном автомобиле "Газель" (автозак). При этом они оставили его без присмотра и охраны в незапертом надлежащим образом отсеке указанного автомобиля, предназначенном для содержания конвоируемых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшийся без присмотра обвиняемый во время конвоирования беспрепятственно покинул автомобиль.