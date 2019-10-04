В Житомире проходит акция с требованием защитить свободу слова на Украине

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Акция с требованием прекратить давление на телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK и защитить свободу слова проходит в Житомире, где встречаются президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, трансляцию ведет канал " Акция с требованием прекратить давление на телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK и защитить свободу слова проходит в Житомире, где встречаются президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, трансляцию ведет канал " 112.Украина ".

В пятницу в Житомире в рамках Второго форума регионов проходит встреча Зеленского с Лукашенко.

Активисты держат в руках плакаты с надписями "Свободу слова в Украине", "Зеленский против свободы слова", а также фотографии журналистов этих телеканалов с заклеенным ртом.

Акция проходит спокойно, на месте дежурят правоохранители.