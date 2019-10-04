В Житомире проходит акция с требованием защитить свободу слова на Украине

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Акция с требованием прекратить давление на телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK и защитить свободу слова проходит в Житомире, где встречаются президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, трансляцию ведет канал "112.Украина".
В пятницу в Житомире в рамках Второго форума регионов проходит встреча Зеленского с Лукашенко.
Активисты держат в руках плакаты с надписями "Свободу слова в Украине", "Зеленский против свободы слова", а также фотографии журналистов этих телеканалов с заклеенным ртом.
Акция проходит спокойно, на месте дежурят правоохранители.
Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.