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РИА Новости

В Житомире проходит акция с требованием защитить свободу слова на Украине

13:50 04.10.2019
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© Фото : Відділ комунікації поліції Житомирської області Здание администрации Житомира, где проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского
Здание администрации Житомира, где проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского
© Фото : Відділ комунікації поліції Житомирської області
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Акция с требованием прекратить давление на телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK и защитить свободу слова проходит в Житомире, где встречаются президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, трансляцию ведет канал "112.Украина".
В пятницу в Житомире в рамках Второго форума регионов проходит встреча Зеленского с Лукашенко.
Активисты держат в руках плакаты с надписями "Свободу слова в Украине", "Зеленский против свободы слова", а также фотографии журналистов этих телеканалов с заклеенным ртом.
Акция проходит спокойно, на месте дежурят правоохранители.
Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.
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