Трое мирных жителей пострадали за неделю при обстрелах, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов вооруженных формирований Украины повреждено 17 жилых домостроений и объектов инфраструктуры, ранены три мирных жителя", - сказал Басурин.

По его словам, всего за неделю украинские силовики 120 раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории республики более 130 мин и снарядов.