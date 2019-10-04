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РИА Новости

Трое мирных жителей пострадали за неделю при обстрелах, заявили в ДНР

13:23 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В результате обстрелов вооруженных формирований Украины повреждено 17 жилых домостроений и объектов инфраструктуры, ранены три мирных жителя", - сказал Басурин.
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По его словам, всего за неделю украинские силовики 120 раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории республики более 130 мин и снарядов.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 124 раза нарушили перемирие в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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