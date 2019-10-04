Путин в пятницу посетит порт компании "ОТЭКО" в Краснодарском крае

"Обширные планы по развитию. Сегодня на месте Путин с этим хозяйством ознакомится. В целом, это предприятие призвано большую роль сыграть в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае, ну и с точки зрения просто примера для России в плане модели для выстраивания подобной работы", - отметил он.