МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит порт компании "ОТЭКО" в Краснодарском крае, построенный за счет частных инвестиций, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин отправится в район Анапы, где он посетит порт компании "ОТЭКО", это в Краснодарском крае. Это крупный частный порт, который построен исключительно за счет частных инвестиций", - сказал Песков.
По его словам, это очень успешный пример во многом зарубежных инвестиций в РФ. Порт уже работает, но какие-то его секции еще только предстоит ввести в работу, уточнил Песков.
"Обширные планы по развитию. Сегодня на месте Путин с этим хозяйством ознакомится. В целом, это предприятие призвано большую роль сыграть в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае, ну и с точки зрения просто примера для России в плане модели для выстраивания подобной работы", - отметил он.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что после этого Путин вернется в Сочи, где проведет первое заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".