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РИА Новости

Путин в пятницу посетит порт компании "ОТЭКО" в Краснодарском крае

12:16 04.10.2019 (обновлено: 17:12 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит порт компании "ОТЭКО" в Краснодарском крае, построенный за счет частных инвестиций, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин отправится в район Анапы, где он посетит порт компании "ОТЭКО", это в Краснодарском крае. Это крупный частный порт, который построен исключительно за счет частных инвестиций", - сказал Песков.

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По его словам, это очень успешный пример во многом зарубежных инвестиций в РФ. Порт уже работает, но какие-то его секции еще только предстоит ввести в работу, уточнил Песков.
"Обширные планы по развитию. Сегодня на месте Путин с этим хозяйством ознакомится. В целом, это предприятие призвано большую роль сыграть в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае, ну и с точки зрения просто примера для России в плане модели для выстраивания подобной работы", - отметил он.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что после этого Путин вернется в Сочи, где проведет первое заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинКраснодарский крайЭкономика
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