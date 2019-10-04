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РИА Новости
Новости Подмосковья

Мособлархитектура одобрила проект расширения поликлиники в Реутове

10:57 04.10.2019 (обновлено: 10:58 04.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Илья Нелюбин / Реутов
Реутов
CC BY-SA 4.0 / Илья Нелюбин /
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства пристройки к городской поликлинике №1 ГАУЗ МО "Центральная клиническая больница" в городе Реутов, сообщил РИА Новости председатель комитета Владислав Гордиенко.

"Комитет Мособлархитектуры одобрил проект по расширению поликлиники Расширение поликлиники ГАУЗ МО "Центральная клиническая больница" в городе Реутов. Общая площадь здания благодаря пристройке увеличится до 4 670 квадратных метров, а количество принятых пациентов увеличится до 500 человек в день", - сказал Гордиенко.

По его словам новый корпус будет построен напротив существующего трехэтажного здания и связан с ним переходом на уровне третьего этажа. В новом строении будут располагаться отделение консультативно-врачебного приема с вестибюлем, отделение стоматологии и терапии, а также дневной стационар.
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