В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 380 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 700 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 101 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 388 человек (женщин – 117, детей – 198), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 713 человек (женщин – 214, детей – 364)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что за сутки российская сторона гуманитарные и благотворительные акции не проводила.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,3 гектара, обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов. -0-