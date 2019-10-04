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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

10:30 04.10.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПоврежденное в результате обстрела здание в районе Барза. Дамаск
Поврежденное в результате обстрела здание в районе Барза. Дамаск
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 380 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 700 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 101 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 388 человек (женщин – 117, детей – 198), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 713 человек (женщин – 214, детей – 364)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что за сутки российская сторона гуманитарные и благотворительные акции не проводила.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,3 гектара, обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов. -0-
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