В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 101 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 388 человек (женщин – 117, детей – 198), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 713 человек (женщин – 214, детей – 364)", - говорится в бюллетене.