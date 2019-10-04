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РИА Новости

В Кузбассе директор турфирмы получила пять лет колонии за присвоение

07:44 04.10.2019 (обновлено: 08:46 04.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис турфирмы
Офис турфирмы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис турфирмы. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 окт - РИА Новости. Директор туристической фирмы в Кемерово, присвоившая более 5 миллионов рублей клиентов, приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
В полицию Кемерова и Анжеро-Судженска поступили заявления от граждан, которые сообщили, что оплатили путевки в одной из туристических фирм, однако отправиться на отдых так и не смогли. Офисы организации оказались закрыты, телефон директора отключен. Полицейские провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что директор туристической фирмы получала от клиентов деньги за путевки для оплаты билетов и проживания в гостиницах, однако впоследствии она присваивала себе их и тратила на различные цели.
"В ходе следствия были собраны доказательства по 61 эпизоду преступной деятельности фигурантки. Общая сумма ущерба, причиненного клиентам турфирмы, составила более 5 миллионов рублей. После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в сообщении.
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Кроме того, осужденная должна возместить потерпевшим причиненный ущерб.
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