В Кузбассе директор турфирмы получила пять лет колонии за присвоение

КЕМЕРОВО, 4 окт - РИА Новости. Директор туристической фирмы в Кемерово, присвоившая более 5 миллионов рублей клиентов, приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию Кемерова и Анжеро-Судженска поступили заявления от граждан, которые сообщили, что оплатили путевки в одной из туристических фирм, однако отправиться на отдых так и не смогли. Офисы организации оказались закрыты, телефон директора отключен. Полицейские провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что директор туристической фирмы получала от клиентов деньги за путевки для оплаты билетов и проживания в гостиницах, однако впоследствии она присваивала себе их и тратила на различные цели.

"В ходе следствия были собраны доказательства по 61 эпизоду преступной деятельности фигурантки. Общая сумма ущерба, причиненного клиентам турфирмы, составила более 5 миллионов рублей. После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в сообщении.