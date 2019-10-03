Пресс-конференция военного комиссара Москвы генерал-майора Виктора Щепилова

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10 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция военного комиссара г. Москвы генерал-майора Виктора ЩЕПИЛОВА, посвященная организации и проведению осеннего призыва граждан на военную службу в Москве.