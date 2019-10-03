Пресс-конференция военного комиссара Москвы генерал-майора Виктора Щепилова

Сколько москвичей планируется призвать на военную службу в рамках осенней призывной кампании 2019 года? В какие виды и рода войск поступят призывники? Какая часть будет направлена на службу в Республику Крым и г. Севастополь? Какое количество призывников будет направлено для прохождения службы в спортивных, научных, научно-технических ротах, Президентском и Преображенском полках? Какие изменения в законодательство вступают в силу в 2019 году?
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Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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