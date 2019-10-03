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РИА Новости

Пресс-конференция военного комиссара Москвы генерал-майора Виктора Щепилова

17:54 03.10.2019 (обновлено: 17:58 03.10.2019)
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10 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция военного комиссара г. Москвы генерал-майора Виктора ЩЕПИЛОВА, посвященная организации и проведению осеннего призыва граждан на военную службу в Москве.
Сколько москвичей планируется призвать на военную службу в рамках осенней призывной кампании 2019 года? В какие виды и рода войск поступят призывники? Какая часть будет направлена на службу в Республику Крым и г. Севастополь? Какое количество призывников будет направлено для прохождения службы в спортивных, научных, научно-технических ротах, Президентском и Преображенском полках? Какие изменения в законодательство вступают в силу в 2019 году?

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