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РИА Новости

На Украине 11 учеников профучилища попали в больницу с отравлением

17:01 03.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Одиннадцать учеников одного из профессиональных училищ Конотопа попали в больницу с пищевым отравлением, сообщила в четверг пресс-служба управления Нац полиции Украины в Сумской области.
"В больницу с диагнозом "пищевое отравление" попали 11 учеников одного из местных профессионально-учебных заведений… Все, кто обратился в больницу за помощью, - юноши в возрасте от 15 до 18 лет. Они говорят, что в течение дня употребляли пищу как в столовой учебного заведения, так и в городских заведениях общественного питания. К тому же некоторые из них пили водопроводную воду, а некоторые употребляли слабоалкогольные напитки", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи, Украина
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