На Украине 11 учеников профучилища попали в больницу с отравлением

"В больницу с диагнозом "пищевое отравление" попали 11 учеников одного из местных профессионально-учебных заведений… Все, кто обратился в больницу за помощью, - юноши в возрасте от 15 до 18 лет. Они говорят, что в течение дня употребляли пищу как в столовой учебного заведения, так и в городских заведениях общественного питания. К тому же некоторые из них пили водопроводную воду, а некоторые употребляли слабоалкогольные напитки", - говорится в сообщении.