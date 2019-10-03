Пресс-конференция о проекте по профилактике и диагностике меланомы кожи

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10 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная старту очередного этапа ежегодного федерального проекта "Живи без страха - 2019" по профилактике и ранней диагностике меланомы кожи.