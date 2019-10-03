Пресс-конференция о проекте по профилактике и диагностике меланомы кожи

Участники:
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- руководитель отделения биотерапии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения России, д.м.н., профессор, председатель Правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы "Меланома.ПРО" Лев ДЕМИДОВ;
- актриса театра и кино, заслуженная артистка России Дарья МОРОЗ;
- вице-президент по маркетингу и продажам компании BIOCAD Олег ПАВЛОВСКИЙ.
Меланома – злокачественное заболевание кожи, которое ежегодно в России диагностируется более чем у 10 тысяч пациентов и считается одним из самых опасных злокачественных образований.
В ходе мероприятия будут представлены результаты общероссийского исследования ВЦИОМ, посвященного осведомленности людей о меланоме кожи, факторах риска и ранней диагностике заболевания. Эксперты обсудят программу "Живи без страха - 2019", в рамках которой помимо бесплатных обследований на раннюю диагностику меланомы будет запущена горячая линия о меланоме кожи и создан специальный навык для голосового помощника "Алиса". Он поможет пройти быструю самодиагностику по обнаружению заболевания на ранней стадии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- руководитель отделения биотерапии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения России, д.м.н., профессор, председатель Правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы "Меланома.ПРО" Лев ДЕМИДОВ;
- актриса театра и кино, заслуженная артистка России Дарья МОРОЗ;
- вице-президент по маркетингу и продажам компании BIOCAD Олег ПАВЛОВСКИЙ.
Меланома – злокачественное заболевание кожи, которое ежегодно в России диагностируется более чем у 10 тысяч пациентов и считается одним из самых опасных злокачественных образований.
В ходе мероприятия будут представлены результаты общероссийского исследования ВЦИОМ, посвященного осведомленности людей о меланоме кожи, факторах риска и ранней диагностике заболевания. Эксперты обсудят программу "Живи без страха - 2019", в рамках которой помимо бесплатных обследований на раннюю диагностику меланомы будет запущена горячая линия о меланоме кожи и создан специальный навык для голосового помощника "Алиса". Он поможет пройти быструю самодиагностику по обнаружению заболевания на ранней стадии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/