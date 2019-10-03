Токаев прокомментировал итоги встречи с Путиным

АЛМА-АТА, 3 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что стратегическое партнерство и союзничество республики с Россией сбудет крепнуть.
"В Сочи провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть", - написал Токаев в Twitter после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Сочи провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть. pic.twitter.com/621DoF35HI— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 3 октября 2019 г.
Токаев в среду прибыл в Сочи для участия в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.