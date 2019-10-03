Токаев прокомментировал итоги встречи с Путиным

"В Сочи провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть", - написал Токаев в Twitter после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.