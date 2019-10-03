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РИА Новости

Токаев прокомментировал итоги встречи с Путиным

16:52 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АЛМА-АТА, 3 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что стратегическое партнерство и союзничество республики с Россией сбудет крепнуть.
"В Сочи провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть", - написал Токаев в Twitter после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Токаев в среду прибыл в Сочи для участия в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.
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