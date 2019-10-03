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РИА Новости

Москалькова отметила рост числа жалоб о нарушении прав обвиняемых

14:30 03.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о росте числа жалоб о нарушении прав обвиняемых в уголовном процессе.
Омбудсмен принимает участие во всероссийской научно-практической конференции "Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности", которая проводится в Доме ученых Российской академии наук.
"В последнее время заметила, что жалоб о нарушении прав обвиняемых стало больше: чаще всего поступают вопросы об ознакомлении этих людей с материалами дел и о нарушении презумпции невиновности", - написала Москалькова в своем Instagram.
Она также выразила уверенность, что на конференции совместными усилиями "удастся выработать новые и эффективные подходы к защите прав данной категории граждан".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
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