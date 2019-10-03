Москалькова отметила рост числа жалоб о нарушении прав обвиняемых

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о росте числа жалоб о нарушении прав обвиняемых в уголовном процессе.

Омбудсмен принимает участие во всероссийской научно-практической конференции "Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности", которая проводится в Доме ученых Российской академии наук.

"В последнее время заметила, что жалоб о нарушении прав обвиняемых стало больше: чаще всего поступают вопросы об ознакомлении этих людей с материалами дел и о нарушении презумпции невиновности", - написала Москалькова в своем Instagram