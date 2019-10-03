ЛНР обвинила силовиков в размещении техники в жилых районах Донбасса

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении военной техники в жилых районах населенных пунктов Донбасса.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении вооружения украинскими силовиками на участке разведения сил и средств в регионе.
"Украинские оккупанты в период перемирия, наряду с обстрелами республики, размещают военную технику вблизи объектов гражданской инфраструктуры, подвергая смертельной опасности мирное население", - сказал Филипоненко журналистам.
По данным разведки Народной милиции, бронетехника обнаружена в жилых районах подконтрольных силовикам Войтово, Трехизбенки, Попасной, Станицы Луганской. "Мы не исключаем, что данное вооружение используется украинскими боевиками для обстрелов территории республики", - сказал офицер пресс-службы.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.