ЛНР обвинила силовиков в размещении техники в жилых районах Донбасса

По данным разведки Народной милиции, бронетехника обнаружена в жилых районах подконтрольных силовикам Войтово, Трехизбенки, Попасной, Станицы Луганской. "Мы не исключаем, что данное вооружение используется украинскими боевиками для обстрелов территории республики", - сказал офицер пресс-службы.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.