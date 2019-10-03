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РИА Новости

В Гидрометцентре призвали москвичей насладиться последним теплым днем осени

12:37 03.10.2019 (обновлено: 12:43 03.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие в Александровском саду в Москв
Прохожие в Александровском саду в Москв
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первые дни октября в Москве стали настоящим бабьим летом, но к выходным снова похолодает. Об этом каналу "360" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура в воскресенье ночью уже понизится до нулевой отметки. Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя", — рассказал метеоролог.
По его словам, четверг, 3 октября, станет очень теплым днем с небольшой облачностью. Столбики термометров могут показать от +19 до +21 градуса. Ночью ожидается от +12 до +14 градусов тепла. А вот, начиная с пятницы, в столице будет становиться все холоднее.
"Человек должен уметь наслаждаться теми моментами, которые дарит природа <...> Об опасностях, если они действительно возникают, предупреждают в виде шторм-предупреждений (сообщений), которые доводятся до населения. Тогда нужно бояться, а сейчас пока наслаждаться", — посоветовал Вильфанд.
Москва
2 октября, 12:03РИА Новости
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