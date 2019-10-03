В Гидрометцентре призвали москвичей насладиться последним теплым днем осени

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первые дни октября в Москве стали настоящим бабьим летом, но к выходным снова похолодает. Об этом каналу Первые дни октября в Москве стали настоящим бабьим летом, но к выходным снова похолодает. Об этом каналу "360" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура в воскресенье ночью уже понизится до нулевой отметки. Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя", — рассказал метеоролог.

По его словам, четверг, 3 октября, станет очень теплым днем с небольшой облачностью. Столбики термометров могут показать от +19 до +21 градуса. Ночью ожидается от +12 до +14 градусов тепла. А вот, начиная с пятницы, в столице будет становиться все холоднее.