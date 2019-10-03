Архангельский минздрав обеспечит лекарством пациента с рассеянным склерозом

МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Один пациент в Архангельской области, нуждающийся в лечении препаратом от рассеянного склероза окрелизумаб, будет им обеспечен за счет средств ОМС, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

В четверг агентство РБК сообщило о том, что семь регионов, в том числе Архангельская область, сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза, и больные рассеянным склерозом были вынуждены обратиться в суд. Эксперты назвали инцидент проблемной точкой федеральной программы по жизненно важным лекарствам. По данным агентства, в 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб. Это единственное лекарственное средство для терапии этой формы заболевания.

Как сообщили в архангельском минздраве, согласно федеральному закону, порядок обеспечения больных рассеянным склерозом и другими заболеваниями лекарственными препаратами установлен правительством РФ. Постановлением установлены правила организации обеспечения лекарственными препаратами больных "12 нозологиями". Средства на лекарства для этих больных предусматриваются в федеральном бюджете.

"Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных "12 ВЗН", в том числе рассеянным склерозом, утвержден распоряжением правительства РФ. Лекарственный препарат окрелизумаб не включен в вышеуказанный перечень. Кроме того, лекарственный препарат окрелизумаб не включен в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций", - сообщили в ведомстве.

Однако, согласно постановлению правительства Архангельской области, предусмотрена возможность обеспечения лекарственными препаратами, не входящими в эти перечни. В ведомстве отметили, что по инструкции по медицинскому применению лекарственная терапия препаратом окрелизумаб должна осуществляться в стационарных условиях, с обеспечением наблюдения со стороны медицинского персонала.