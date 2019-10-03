В Кировской области завели дело после травмирования ребенка на карусели

Вечером 8 августа на детской площадке в поселке городского типа Пижанка 3-летний мальчик, стал крутиться на неисправной карусели. Ребенок зацепился за металлический отломок руля карусели, в результате чего получил повреждения голени, переломы костей ног и другие травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

"Была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудники администрации Пижанского поселения, на которых была возложена обязанность по контролю за состоянием оборудования на детской площадке, зная о технической неисправности карусели, халатно отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей и не приняли мер по устранению неисправности карусели", - говорится в сообщении регионального СУСК.