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РИА Новости

В Кировской области завели дело после травмирования ребенка на карусели

11:31 03.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили против сотрудников администрации поселка Пижанка в Кировской области из-за травм, полученных трехлетним ребенком на сломанной карусели, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Вечером 8 августа на детской площадке в поселке городского типа Пижанка 3-летний мальчик, стал крутиться на неисправной карусели. Ребенок зацепился за металлический отломок руля карусели, в результате чего получил повреждения голени, переломы костей ног и другие травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
3 июля, 11:47РИА Новости
СК завел дело после травмирования детей на карусели в Хабаровске
"Была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудники администрации Пижанского поселения, на которых была возложена обязанность по контролю за состоянием оборудования на детской площадке, зная о технической неисправности карусели, халатно отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей и не приняли мер по устранению неисправности карусели", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФКировская областьПроисшествия
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