В Раде предложили разработать стратегию действий по реинтеграции Донбасса

"Наша фракция считает целесообразным вернуться к истокам и создать временную специальную комиссию, которая бы разработала основания для дорожной карты, которой будут придерживаться все должностные лица и органы власти во время дальнейших шагов по деоккупации и реинтеграции Донбасса", - сказал Рахманин с трибуны Рады в среду.