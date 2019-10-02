В Раде предложили разработать стратегию действий по реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Глава фракции "Голос" в Верховной раде Украины Сергей Рахманин предлагает создать в парламенте временную комиссию, которая разработает стратегию действий власти по реинтеграции Донбасса.
"Наша фракция считает целесообразным вернуться к истокам и создать временную специальную комиссию, которая бы разработала основания для дорожной карты, которой будут придерживаться все должностные лица и органы власти во время дальнейших шагов по деоккупации и реинтеграции Донбасса", - сказал Рахманин с трибуны Рады в среду.
Вчера, 14:37Радио SputnikЗакон что дышло. Почему "формула Штайнмайера" – бомба замедленного действияПолитологи рассказали, какие опасности скрывает за собой подписание Киевом "формулы Штайнмайера", которая прописывает порядок работы закона об особом статусе Донбасса после проведения там признанных ОБСЕ выборов.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.