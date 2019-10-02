Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T17:43Z
https://ria.ru/20191002/1559367547.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151272/94/1512729480_0:0:2836:1595_1036x0_80_0_0_125c4744687b251263b789f7358941a2.jpg
РИА Новости

В одном из районов Нижегородской области сняли карантин по АЧС

17:43 02.10.2019
157
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудница группы компаний "Здоровая Ферма" на площадке доращивания поросят
Сотрудница группы компаний Здоровая Ферма на площадке доращивания поросят
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) снят в Вадском районе Нижегородской области, сообщает комитет государственного ветеринарного надзора по региону.
Карантин по АЧС был объявлен на территории Вадского района с 30 июля. В 16 населенных пунктах Вадского района, отнесенных к первой угрожаемой зоне (в радиусе не менее пяти километров от эпизоотического очага) были изъяты свиньи и продукты животноводства с последующим возмещением ущерба.
"Очаг распространения вируса ликвидирован в селе Щедровка на территории личного подсобного хозяйства. На месте проведена дезинфекция как очага заболевания, так и прилегающих дорог и транспортных средств. Кроме того, досмотрено и продезинфицировано более 5000 автомашин. Создан значительный запас дезинфицирующих средств", - сообщили в комитете.
Там подчеркнули, что в течение года на территории бывших эпизоотических очагов и первых угрожаемых зон запрещено разводить свиней.
Поросята и рыжий
27 сентября, 14:40РИА Новости
Россия запретила импорт свиней из Южной Кореи из-за АЧС
"Этим летом возникло девять вспышек африканской чумы свиней в пяти районах Нижегородской области: Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском, городском округе Перевозский. Вирусом были инфицированы дикие кабаны в охотхозяйствах и свиньи в личных подсобных хозяйствах в Перевозском и Дальнеконстантиновском районах", - отмечается в сообщении.
За время проведения карантинных мероприятий в Перевозском, Дальнеконстантиновском и Вадском районе было изъято 398 голов свиней у населения, проведен отстрел 200 диких кабанов в Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском и Сосновском районах. Компенсации за изъятых животных уже выплачены.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Молодая амурская тигрица
10 сентября, 10:40РИА Новости
WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
310000
Обсудить 0
Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
ФАС выдала предостережение совладельцу S7
РИА
Новости
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Германия готова согласовать дату проведения саммита "нормандской четверки"
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Саратовской области
Собор Святого Петра в Ватикане
Влиятельные сотрудники Ватикана оказались вовлечены в финансовый скандал
Лента
новостей
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
Замглавы "Аэрофлота" обвинили в крупном мошенничестве
Джастин Тимберлейк
Украинский пранкер, устроивший скандал на Евровидении, напал на Тимберлейка
Полиция
МВД хочет запретить распространять инструкции по изготовлению оружия
Бассейн
В бассейне в Татарстане, где захлебнулся ребенок, рассказали подробности ЧП
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин заявил, что ситуация между США и Украиной не касается России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
Медведев поручил Минсельхозу контролировать ситуацию с ценами на удобрения
Карета скорой помощи, США
СМИ сообщили о двух погибших в результате крушения самолета B-17 в США
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге более 20 учеников школы заразились кишечной инфекцией
Музыкальный исполнитель Карел Готт
В Чехии в день похорон Карела Готта объявят государственный траур
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния