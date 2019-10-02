В одном из районов Нижегородской области сняли карантин по АЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) снят в Вадском районе Нижегородской области, сообщает комитет государственного ветеринарного надзора по региону.

Карантин по АЧС был объявлен на территории Вадского района с 30 июля. В 16 населенных пунктах Вадского района, отнесенных к первой угрожаемой зоне (в радиусе не менее пяти километров от эпизоотического очага) были изъяты свиньи и продукты животноводства с последующим возмещением ущерба.

"Очаг распространения вируса ликвидирован в селе Щедровка на территории личного подсобного хозяйства. На месте проведена дезинфекция как очага заболевания, так и прилегающих дорог и транспортных средств. Кроме того, досмотрено и продезинфицировано более 5000 автомашин. Создан значительный запас дезинфицирующих средств", - сообщили в комитете.

Там подчеркнули, что в течение года на территории бывших эпизоотических очагов и первых угрожаемых зон запрещено разводить свиней.

"Этим летом возникло девять вспышек африканской чумы свиней в пяти районах Нижегородской области: Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском, городском округе Перевозский. Вирусом были инфицированы дикие кабаны в охотхозяйствах и свиньи в личных подсобных хозяйствах в Перевозском и Дальнеконстантиновском районах", - отмечается в сообщении.

За время проведения карантинных мероприятий в Перевозском, Дальнеконстантиновском и Вадском районе было изъято 398 голов свиней у населения, проведен отстрел 200 диких кабанов в Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском и Сосновском районах. Компенсации за изъятых животных уже выплачены.