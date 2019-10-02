На Кубани проверят сообщение об избиении женщиной девятилетнего сына

КРАСНОДАР, 2 окт - РИА Новости. Полиция на Кубани проверяет сообщение об избиении женщиной своего 9-летнего сына с синдромом Дауна, распространённое в соцсетях, уже установлено, что мальчик получил телесные повреждения после того, как женщина кинула его на землю, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В соцсетях появилось сообщение о том, что в поселке Южный Белореченского района Краснодарского края мать и отец систематически избивают своего 9-летнего сына с синдромом Дауна. Однако правоохранители на заявления соседей и знакомых регулярно выносят отказы в возбуждении уголовных дел. Последний случай жестокого избиения произошел на днях.

По данным пресс-службы полицейского главка, 27 сентября в дежурную часть ОМВД по Белореченскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что её соседка ударила своего несовершеннолетнего сына, одновременно с этим поступило ещё одно сообщение из приёмного отделения ЦРБ города Белореченска о том, что к ним обратился 9-летний ребёнок с травмами.

"Материал был зарегистрирован, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято законное обоснованное решение. В ходе проведения проверки установлено, что… 47-летняя местная жительница кинула на землю своего малолетнего сына, в результате чего он получил телесные повреждения. Мать ребёнка была привлечена к административной ответственности… за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей… Также подготовлен материал на постановку его матери на учёт в ОПДН ОМВД России по Белореченскому району", - говорится в сообщении.