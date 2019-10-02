Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал дело о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва категорически отрицает. По итогам работы Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, не найдя свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Владимир Путин назвал обвинения в адрес России верхом абсурда. Он отметил, что Мюллеру "не удалось собрать факты просто потому, что их не существует".