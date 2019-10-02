Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал американских журналистов за "бессмысленный вопрос" Владимиру Путину о вмешательстве в выборы США.
Ранее корреспондент NBC News Кир Симмонс спросил у российского президента, попытается ли Москва повлиять на ход президентской гонки, которая состоится в США в 2020 году. Путин в шутку ответил утвердительно, пообещав "развеселить как следует" американских коллег. Затем, перейдя на серьезный тон, Путин отметил, что в России и так "своих проблем хватает". По его словам, то, что происходит во внутриполитической сфере США, вредит как отношениям двух стран, так и самому Вашингтону.
Пушков отметил, что журналисты из США каждый раз задают президенту один и тот же вопрос.
"Видимо, для них важно не столько получить ответ, сколько в который раз задать свой бессмысленный вопрос. Это и есть пропаганда: тупо твердить и спрашивать одно и то же", — написал он в твиттере.
Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал дело о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва категорически отрицает. По итогам работы Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, не найдя свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Владимир Путин назвал обвинения в адрес России верхом абсурда. Он отметил, что Мюллеру "не удалось собрать факты просто потому, что их не существует".