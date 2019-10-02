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РИА Новости

Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину

16:50 02.10.2019 (обновлено: 17:04 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя - 2019"
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал американских журналистов за "бессмысленный вопрос" Владимиру Путину о вмешательстве в выборы США.
Ранее корреспондент NBC News Кир Симмонс спросил у российского президента, попытается ли Москва повлиять на ход президентской гонки, которая состоится в США в 2020 году. Путин в шутку ответил утвердительно, пообещав "развеселить как следует" американских коллег. Затем, перейдя на серьезный тон, Путин отметил, что в России и так "своих проблем хватает". По его словам, то, что происходит во внутриполитической сфере США, вредит как отношениям двух стран, так и самому Вашингтону.
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Вчера, 16:12РИА Новости
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Пушков отметил, что журналисты из США каждый раз задают президенту один и тот же вопрос.
"Видимо, для них важно не столько получить ответ, сколько в который раз задать свой бессмысленный вопрос. Это и есть пропаганда: тупо твердить и спрашивать одно и то же", — написал он в твиттере.
Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал дело о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва категорически отрицает. По итогам работы Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, не найдя свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Владимир Путин назвал обвинения в адрес России верхом абсурда. Он отметил, что Мюллеру "не удалось собрать факты просто потому, что их не существует".
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
24 июля, 22:11Медиавойны
Захарова рассказала о выдавшем слова Помпео за цитату Путина журналисте BBC
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МедиавойныАлексей ПушковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Про пропаганду на федеральных каналах,не хочет «черкануть в твиттере»?
2 октября, 16:59
Олег 84
13210156
А что именно тебе не нравиться? Ты в этом увидел, что то плохое? Почитай определение пропаганда в советской энциклопедии и сравни с западной пропагандой (словарь британика). Взять ту же вики. Где в анг.версии вместо определение слово Пропаганда отсутствует само понятия зато полно мунипулитивной лжи. Или террористов называют повстанцеми. Такое же и в так называемых независимых российских "сми" находящихся за пределами страны либо принадлежащих или спонсируемых иностранцами. Так что я как россиянин буду смотреть сми своего государство, чем верить "партнерам". Которые в открытую называют меня врагом
2 октября, 18:23
Семенов Алексей
3600004
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