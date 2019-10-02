ЦИК планирует рассмотреть целесообразность запуска электронного голосования

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Центризбирком России может весной рассмотреть вопрос о целесообразности электронного голосования в РФ, а до этого планирует провести круглый стол с экспертами по этой теме, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Давайте отдельно проведём круглый стол (по электронному голосованию). Как-нибудь запланируем, может быть в конце года, поскольку сейчас прозвучало обращение в мой адрес и со стороны (зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея) Венедиктова, что как бы "не торопитесь". Меня это удивило, а кто торопится? Наоборот, говорим, что страна не готова", - сказала Памфилова.

По её словам, прошёл только один эксперимент по электронному голосованию в Москве.

"У нас в лучшем случае только в марте будут предложения по технологиям, которые мы должны рассмотреть и решить, насколько целесообразно это запускать дальше, поэтому, конечно, мы не торопимся. У нас нет для этого никаких оснований", - добавила глава ЦИК.