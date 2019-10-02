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РИА Новости

ЦИК планирует рассмотреть целесообразность запуска электронного голосования

16:24 02.10.2019 (обновлено: 16:26 02.10.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости
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Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Центризбирком России может весной рассмотреть вопрос о целесообразности электронного голосования в РФ, а до этого планирует провести круглый стол с экспертами по этой теме, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Давайте отдельно проведём круглый стол (по электронному голосованию). Как-нибудь запланируем, может быть в конце года, поскольку сейчас прозвучало обращение в мой адрес и со стороны (зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея) Венедиктова, что как бы "не торопитесь". Меня это удивило, а кто торопится? Наоборот, говорим, что страна не готова", - сказала Памфилова.
По её словам, прошёл только один эксперимент по электронному голосованию в Москве.
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"У нас в лучшем случае только в марте будут предложения по технологиям, которые мы должны рассмотреть и решить, насколько целесообразно это запускать дальше, поэтому, конечно, мы не торопимся. У нас нет для этого никаких оснований", - добавила глава ЦИК.
"Но круглый стол провести и выяснить все плюсы и минусы, которые происходили в Москве, как дальше двигаться, я не против", - сказала Памфилова.
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