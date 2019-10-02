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РИА Новости

Презентация первой российской системы с модулем UBA

16:17 02.10.2019 (обновлено: 18:00 02.10.2019)
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8 октября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация первой российской системы защиты конфиденциальной информации от утечек Solar Dozor 7 с полнофункциональным модулем продвинутой аналитики поведения пользователей Solar Dozor UBA (User Behavior Analysis).
Участники:
- директор по маркетингу и развитию продуктов и сервисов компании "Ростелеком-Солар" Валентин КРОХИН;
- директор Центра развития продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Галина РЯБОВА;
- ведущий аналитик внедрения компании "Ростелеком-Солар" Виталий ПЕТРОСЯН.

В ходе мероприятия будут продемонстрированы уникальные возможности нового модуля Solar Dozor UBA по выявлению признаков корпоративного мошенничества, коррупционных схем, конфликтов интересов. Также будет представлен обзор глобальных трендов развития рынка UBA в цифрах и фактах. Участники мероприятия смогут самостоятельно протестировать работу системы на демонстрационном стенде.
За лучший вопрос, заданный в рамках мероприятия, будет вручен приз - беспроводные наушники премиум-класса.

Аккредитация
Ольга Горшкова
Тел: +7 (926) 224-09 80
Email: o.gorshkova@rt-solar.ru

Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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