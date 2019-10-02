Презентация первой российской системы с модулем UBA

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8 октября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация первой российской системы защиты конфиденциальной информации от утечек Solar Dozor 7 с полнофункциональным модулем продвинутой аналитики поведения пользователей Solar Dozor UBA (User Behavior Analysis).