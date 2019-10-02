Путин заявил о готовности работать с любым президентом США

"Мы сформулировали так называемые проекты развития по целым отраслям, мы вкладываем беспрецедентно большие ресурсы в реализацию намеченных национальных проектов развития. Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах? Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировой экономике и в мировой политике, конечно. Мы сейчас только что с коллегами обсуждали, вот, нас интересуют мировые запасы: они были 300 с лишним, 301 миллион, по-моему, тонн, сейчас 36 всего. Вот это конкретно цифры, которые на нас влияют", - указал он.

"Мы говорим о том, как развивается мировая экономика, я уже сказал, где-то 3,5% за последние пять лет. Вот это нас интересует как следует, наверное, мы на это обращаем на это внимание. Наш крупнейший партнер в Европе - Германия, а вообще Евросоюз крупнейший торговый партнер в целом. Значит, нас тут и интересует, что там будет происходить. Мы видим, что два квартала подряд немецкая экономика работает в минус, и прежде всего, я думаю, из-за скандала с Volkswagen. Действительно, экономика чувствительна на то, что происходит в секторе автомобилестроения в Германии. Вот это нас интересует. А какие там выборы будут, нас совсем не интересует. Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ. Если это будет господин (Дональд) Трамп, значит, будем с ним работать, если нет - значит, нет", - добавил Путин.