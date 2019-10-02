Роскомнадзор проверит грамотность студентов в сфере защиты личных данных

"По инициативе Роскомнадзора в региональных вузах состоится тестирование студентов с целью определения уровня правовой грамотности в сфере защиты персональных данных. Тесты, разработанные специалистами Федеральной службы и уже направленные в учебные заведения, призваны показать не только то, какое количество студентов имеет представление о необходимости беречь и защищать свои персональные данные, но и насколько эффективны информационно-просветительские мероприятия Роскомнадзора в этой сфере в среде студентов", - говорится в релизе.