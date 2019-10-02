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РИА Новости

Роскомнадзор проверит грамотность студентов в сфере защиты личных данных

14:30 02.10.2019 (обновлено: 16:08 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтудентка
Студентка
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роскомнадзор организует тестирование для определения уровня грамотности студентов региональных вузов в сфере защиты персональных данных, сообщили в пресс-службе ведомства.
"По инициативе Роскомнадзора в региональных вузах состоится тестирование студентов с целью определения уровня правовой грамотности в сфере защиты персональных данных. Тесты, разработанные специалистами Федеральной службы и уже направленные в учебные заведения, призваны показать не только то, какое количество студентов имеет представление о необходимости беречь и защищать свои персональные данные, но и насколько эффективны информационно-просветительские мероприятия Роскомнадзора в этой сфере в среде студентов", - говорится в релизе.
Тестирование проведут в рамках реализации принятой в Роскомнадзоре стратегии институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года, добавили в пресс-службе ведомства. Целью стратегии является формирование культуры бережного отношения к своим персональным данным у молодого поколения.
"Аналогичное всероссийское тестирование школьников состоялось весной этого года. В мероприятии приняли участие более 7,5 миллионов детей", - говорится в сообщении.
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