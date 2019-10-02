Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T14:03Z
https://ria.ru/20191002/1559355558.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155930/61/1559306148_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_91e07e31f1f8d63678c60f893b50990e.jpg
РИА Новости

Лавров не исключил встречу США и Ирана на высшем уровне

14:03 02.10.2019
157
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что на каком-то этапе состоится встреча США и Ирана на высшем уровне, отметив, что Москва будет это приветствовать.
"Я, честно говоря, не исключаю, что на каком-то этапе может состояться встреча американо-иранская", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"В этом мире все возможно. И стиль американской администрации допускает любые решения, любые контакты. И мы будем это приветствовать, мы только будем рады, если те проблемы, которые сейчас возникли с СВПД, будут рассмотрены честно", - добавил он.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Сергей Лавров
Вчера, 13:02РИА Новости
США задались целью принудить Иран к капитуляции, заявил Лавров
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
200112
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФСочиВалдайИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. 11 сентября 2019
Иран не нарушил ни одного обязательства перед МАГАТЭ, заявил Лавров
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия обсуждения дополнительных требований к Ирану по СВПД
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал возможность диалога между США и Ираном
Сергей Лавров
Лавров сравнил действия России и США на Ближнем Востоке
Лента
новостей
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Иран продолжит сокращать ядерные обязательства, заявил Хаменеи
Сергей Лавров
Ни одну сделку с Ираном в рамках INSTEX не довели до конца, заявил Лавров
Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии политической подоплеки "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
Путин рассказал о вкладе России в развитие мирового энергетического рынка
Студентка
Роскомнадзор проверит грамотность студентов в сфере защиты личных данных
Сергей Лавров
США задались целью принудить Иран к капитуляции, заявил Лавров
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Иран агрессором и заявил о "хищнических" действиях Китая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал действия США в Сирии "опасной игрой"
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Лавров ответил на вопрос о рисках боевых действий в Персидском заливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
Лента новостейМолния