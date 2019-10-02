Лавров не исключил встречу США и Ирана на высшем уровне

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что на каком-то этапе состоится встреча США и Ирана на высшем уровне, отметив, что Москва будет это приветствовать.

"Я, честно говоря, не исключаю, что на каком-то этапе может состояться встреча американо-иранская", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"В этом мире все возможно. И стиль американской администрации допускает любые решения, любые контакты. И мы будем это приветствовать, мы только будем рады, если те проблемы, которые сейчас возникли с СВПД, будут рассмотрены честно", - добавил он.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.