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РИА Новости

В Волгограде два ТЦ эвакуируют после сообщений о "минировании"

12:52 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВОЛГОГРАД, 2 окт - РИА Новости. Два торговых центра в Волгограде эвакуируют после сообщений о "минировании", которые поступили на электронную почту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации собеседника агентства, в среду письма с угрозами взрыва пришли в два ТЦ Волгограда - "Парк Хаус" и Ворошиловский торговый центр.
"Проводится эвакуация, схема отработана, паники нет", - сообщил он, отметив, что на месте работают спецслужбы.
В Волгограде в конце января и начале февраля, а также в мае поступали сообщения о "минировании" школ, больниц, зданий администраций, торговых центров и вокзалов. Также угрозы о "минировании" поступали в учреждения города Волжский. По информации администрации Волгоградской области, все сообщения оказались ложными.
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