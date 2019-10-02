В Волгограде два ТЦ эвакуируют после сообщений о "минировании"

ВОЛГОГРАД, 2 окт - РИА Новости. Два торговых центра в Волгограде эвакуируют после сообщений о "минировании", которые поступили на электронную почту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации собеседника агентства, в среду письма с угрозами взрыва пришли в два ТЦ Волгограда - "Парк Хаус" и Ворошиловский торговый центр.
"Проводится эвакуация, схема отработана, паники нет", - сообщил он, отметив, что на месте работают спецслужбы.
В Волгограде в конце января и начале февраля, а также в мае поступали сообщения о "минировании" школ, больниц, зданий администраций, торговых центров и вокзалов. Также угрозы о "минировании" поступали в учреждения города Волжский. По информации администрации Волгоградской области, все сообщения оказались ложными.