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РИА Новости

В Симферополе норвежский общественник презентовал книгу "Наш Крым"

12:49 02.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава делегации из западных стран, руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер презентовал в Симферополе свою книгу "Наш Крым", в которой рассказывает о жизни полуострова за последние 5 лет.
Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.
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Презентация книги прошла в среду в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Книга издана на немецком языке.
"Книга называется "Наш Крым". В ней я ответил на вопрос, что произошло в регионе: оккупация или желание местных жителей, которые не хотели мириться с тем положением дел. В книге я описываю свое видение сложившейся ситуации, свои встречи с людьми, что никакой оккупации не было. Мы должны рассказывать правду", - сказал журналистам Вебер. Он подчеркнул, что при написании книги пользовался в том числе консультациями крымских экспертов.
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КрымНорвегияРоссияВ мире
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