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РИА Новости

Медведев оценил ход уборочной кампании в России

12:43 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ход уборочной кампании в РФ показывает, что задачи продовольственной безопасности будут исполнены, заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Ход кампании показывает, что задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены, картофеля и овощей в открытом грунте собрано больше, чем в прошлом году, хороший урожай овощей, и в теплицах, заготовлено достаточно кормов", - сказал он в ходе совещания в правительстве.
По его словам, сезонные полевые работы еще продолжаются, но уже ясно, что урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний.
"Особенно по зерновым и зернобобовым", - добавил Медведев.
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Премьер указал, что на начало недели было намолочено почти 110 миллионов тонн зерна.
"Есть также прирост по масличным культурам. Это позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт", - отметил он.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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